Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı

31 Aralık 2022'de 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip taktırmayanlara cezalar uygulanmaya başlandı.



Özellikle seyahat sırasında çip takıldığına ilişkin kimlik sunamayan birçok kişiye hayvan başına 3 bin 642 TL ceza uygulaması yapıldı.



Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, cezaların yazıldığını ifade ederken "Bu cezaların hepsi yurt dışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin 'ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim' diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi ile uygulandı." dedi.



Bu durum dışında hayvanların tespitinin çok zor olduğunu da söyleyen Yıldırım, "Sisteme kaydı yapıldıktan sonra yurt dışı çıkış işlemini yapıldı." diye konuştu.



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"AF ÇIKARTILIP, KAYITLARIN AÇILMASI LAZIM"



Yıldırım, sürecin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çip takılmadan yurt dışına çıkış mümkün değil. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere çıkış için bazı işlemler gerekiyor, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan sağlık sertifikası ve bazı ülkeler için kuduz testlerinin sonuçları isteniyor. Yine şehirler arası seyahatte de hayvanın kimliğini ibraz etmek zorundalar." ifadelerini kullandu.



Yıldırım, beyanname verilenlerin hayvanlarının cezai işlem uygulanmadan sisteme kaydedildiğine dikkat çekti.



Yıldırım, "Şu an için çiplerdeki sorun aşılmış durumda; ama pasaportlarda hala problem var. Pasaportlar sağlandıkça kliniklere gönderiyoruz. Fakat pasaportta da 3-4 aya kadar sorun çözülecektir. Pasaport olmasa bile kayıtlar yapılabiliyor, olmayan kliniklere pasaportlar geldikçe gönderiyoruz." dedi.