Cipin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Sakarya Hendek'te cipin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Foto: Arşiv

E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Hendek Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C.'ye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Sağlık görevlilerinin Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı A..C, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.

