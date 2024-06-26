Çıplak halde sokak ortasında yürüdü! Çevredekilere aldırış etmedi

Mersin'de sokak ortasında üstü çıplak şekilde yürüyen bir kişi Seyir halindeki sürücüler tarafından görüntülendi. Yaşanılan olay Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda meydana geldi.



Belden yukarısı çıplak haldeki kişi, bulvarda yürümeye başladı. Trafik polislerinin uyarılarına rağmen bulvarda yürümeye devam kişi, ikna sonucu kaldırıma çıktı. Olay bulvarda seyir halindeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.