Çıplak şekilde sokak ortasındaki köpeğe tacize tutuklama

Antalya Valiliği, Kaş ilçesinde köpeğe cinsel tacizde bulunan yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını bildirdi.

Çıplak şekilde sokak ortasındaki köpeğe tacize tutuklama

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından Kaş ilçesinde yabancı uyruklu kişinin sokak ortasında soyunarak köpeğe tacizini içeren görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunanın yabancı uyruklu V.O.H. olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce aynı gün yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.

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