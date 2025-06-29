Ciple traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Berat S. idaresindeki cip, Salman köyü yakınında Resul M’nin kullandığı buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü Berat S. ve aynı araçta olan Hilmican D, Eren A, Mustafa K. ile Yunus Emre Ç. yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin güçlükle sıkıştıkları araçtan çıkardığı yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan Berat S. ile Hilmican D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

