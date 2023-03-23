Cips tartışmasında öldürüldü

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, önce aracın plakasını ardından sürücü ve diğer koltuklarda oturanları tespit etti.



Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Görüntülerde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Alkaşi'yi ezerken görüldü.



Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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