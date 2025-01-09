Cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasında gerekçeli karar: Sanıklar birbirinden haberdar

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı.



Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45), hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a götürülerek defnedildi.



Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Murat Yiğit, İbrahim Doğan ve 18 yaşın altındaki Ç.B., daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşması, 14 Kasım 2024’te görüldü. Duruşmada savcılık, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada, tutuksuz yargılanan Ç.B. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', İbrahim Doğan hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan cezalandırılması istendi.



2 SANIĞA 5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 16 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan İbrahim Doğan'ın ise "Seri muhakemeye tutulduğu' gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına, Murat Yiğit'in beraatına karar verildi.



LASTİĞİNİN PATLADIĞINA DAİR EL İŞARETİ YAPIP, CİPİ YOL KENARINA ÇEKMEYİ SAĞLAMIŞLAR



Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Sanıklar Kaplan ve Akseven'in cipi 40 dakika takip ettikleri belirtilen kararda, daha sonra maktullerin bulunduğu cipe yaklaştıkları, lastiğin patladığına dair el işareti yaparak cipi yol kenarına çekmeyi sağladıkları ifade edildi.



Gerekçeli kararda, sanıkların tabanca ile öldürdükleri maktullerin üzerini aradıktan sonra 350 lirayı alıp olay yerini terk ettikleri kaydedildi. Termal kamera görüntü inceleme tutanağının da yer aldığı kararda, 18 Ocak 2023'te 23.55 sıralarında D-400 kara yolu Güneyli yol ayrımına gelmeden iki aracın arka arkaya yolun sağında durduklarının görüldüğü ifade edildi.



Tutanakta, şu ifadelere yer verildi:



"2 kişinin yaklaşık 10 saniye kadar sürükleyerek getirdikleri kişinin üzerinde bir şeyler aradıkları, sonra birinin kendi aracına doğru koşarak gittiği ve tekrar geri geldiği, diğer kişinin aynı yerde eğilmiş vaziyette bir şeyler yaptığı görülmüştür. ”



Gerekçeli kararda, Artuklu Jandarma Oğuz Karakol Komutanlığının tutanağı ile suçta kullanılan tabancanın tutuksuz sanık Ç.B.'nin üzerinde ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi;



"Olayda sanıklar Kaplan ve Akseven'in birlikte hareket ettikleri, takip ve öldürme sırasında birbirlerinden haberdar oldukları, eylemlerinin aynı amaca yöneldiği dikkate alındığında birlikte suç işleme kararına sahip oldukları ve suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları belirlendi. Böylece aktif eylemi bulunan sanıkların "Kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçunu TCK'nın 37/1'inci maddesinde yer aldığı haliyle "iştirak" içinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Sanıkların kastının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürme suçunun manevi unsurunun gerçekleşeceği konusunda tereddüt yoktur. Sanıkların tabanca ile maktullerin hayati bölgelerine yakın mesafeden ateş etmeleri "Kasten öldürme" suçunun maddi unsuruna vücut verdiği sabittir. Olayda ayrı ayrı "Kasten öldürme" suçunun oluştuğu değerlendirilmiştir."

