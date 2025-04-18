Cipte çıkan yangın beş araca daha sıçradı
Tuzla'da park halindeki cipte yangın çıktı. Alevler kısa sürede 4 otomobil ve 1 karavana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı.
Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.
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