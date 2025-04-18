Cipte çıkan yangın beş araca daha sıçradı

Tuzla'da park halindeki cipte yangın çıktı. Alevler kısa sürede 4 otomobil ve 1 karavana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Cipte çıkan yangın beş araca daha sıçradı

, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta park halindeki cipte çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınında park halinde bulunan 4 otomobil ile 1 karavana sıçradı.

Alevleri fark ederek panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangın sonrası 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında, kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

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