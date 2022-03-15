Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 çınar ağacı için İBB'ye para cezası

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilen Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacıyla ilgili, İBB'ye idari para cezası verildiğini açıkladı.



Altunay, 112 çınar ağacını kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını, kesilirken de izin alınmadığını söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB’ye ağaçları kestikleri için cezai işlem uygulandığını açıklayan Altunay, "Asırlık çınar ağaçları önleyici tedbirleri alınmadan kesilerek o güzelim tarihi dokuyu helak ettiler" dedi.

Ağaçlardaki hastalığın ilk kez teşhis edilmediğini hatırlatan Altunay şöyle devam etti:

"Daha evvel de kesimler yapıldı ama senede 4-5 adet ağaç kesilerek ve tedavi yöntemi kullanılarak yayılma önlendi. O ağaçlar kurtarılmıştı.''