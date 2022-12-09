Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün dördüncü katında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın

Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 

Otel bölümünün dördüncü katında çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri  de bölgeye gönderildi. Alevlere denizden de müdahale edildi.

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın - 1

Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bina tamamen tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. 

Binaya giren itfaiye ekipleri, bina içerisinde kalan olup olmadığını kontrol ediyor.

ÇIRAĞAN CADDESİ KAPATILDI

Söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi de trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. 

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