Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Otel bölümünün dördüncü katında çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Alevlere denizden de müdahale edildi.

Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bina tamamen tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.



Binaya giren itfaiye ekipleri, bina içerisinde kalan olup olmadığını kontrol ediyor.

ÇIRAĞAN CADDESİ KAPATILDI



Söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi de trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.