‘Çirkin karı’ sözüne tazminat

Ankara'da bir çift arasında yaşanan boşanma davası içtihatlara girdi. Nurdan M., eşinin kendisine "Çirkin karı" dediğini belirterek Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Ayrıca dilekçede kocası Ahmet M.'nin kendisinin güzel ve zengin olmadığını, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığını söylediği, "Eş ve çocuk her zaman bulunur, anne baba bulunmaz" dediğini belirtti.



Sabah gazetesinin haberine göre Aile Mahkemesi boşanma ve manevi tazminat davasıyla ilgili verdiği kararda erkeğin tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.



Kadının talep ettiği manevi tazminatı ise kişilik haklarına saldırı olmadığını belirtilerek reddetti.



Nurdan M., dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, erkeğin kadına yönelik söylediği "Çirkin karı" sözünün kişilik haklarına saldırı olduğunu vurgulayarak, kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti.



Yerel mahkemenin verdiği karar bozularak geri gönderildi.

