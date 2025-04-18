"Civciv baronu" gözaltına alındı: "Elimize kelepçe vurdular"

Aydın'da sertifikasız hayvan üretimi yapılan çiftliğe yapılan baskında, güvenlik güçlerine zorluk çıkardıkları belirlenen beş kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarını alan İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birimi harekete geçti.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ihbara konu olan çiftliğe giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığını tespit etti.