"Civciv baronu" gözaltına alındı: "Elimize kelepçe vurdular"
Aydın'da sertifikasız ve sağlıksız şartlarda 5 bine yakın hayvan üretiminin yapıldığı çiftliğe baskın yapıldı. Baskında beş kişi gözaltına alındı. Adliyeye götürülen şüphelilerden biri, gözaltına alınmasına tepki gösterip, "Tek suçumuz civciv satmak, civciv baronlarını yakalıyorlar." dedi.
Aydın'da sertifikasız hayvan üretimi yapılan çiftliğe yapılan baskında, güvenlik güçlerine zorluk çıkardıkları belirlenen beş kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarını alan İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birimi harekete geçti.
İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ihbara konu olan çiftliğe giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığını tespit etti.
İncelemelerini tamamlayan yetkililer kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verilirken, çiftlik sahibi şahsa da ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.
BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 5 bin hayvanı itlaf işlemi sırasında beş şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Duruma müdahale eden jandarma ekipleri beş şüpheliyi gözaltına aldı.
"CİVCİV BARONU GÖZALTINA ALINDI"
Haklarında adli işlem başlatılan ve Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, "Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar." dedi.
Gözaltına alınmasına tepki gösteren adam, "Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar." ifadelerini kullandı.
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