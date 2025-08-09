Cizre 44.5, Karkamış 44.1'i gördü
Dün 22 ilde sıcaklıklar 40 derece ve üzerine çıktı. Dünün rekorunu yine Şırnak'ın Cizre ilçesi kırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hafta sonu da kavrulmaya devam edeceğiz.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sürerken dün günün en yüksek sıcaklığı Cizre'de kaydedildi: 44.5 derece.
Cizre'yi 44.1'le Gaziantep Karkamış, 43.7'yle Şanlıurfa Ceylanpınar ve 43.3 dereceyle Diyarbakır Bismil izledi.
40 derece ve üzerini gören bölgeler şöyle:
- Cizre: 44.5
- Karkamış: 44.1
- Ceylanpınar: 43.7
- Bismil: 43.3
- Kurtalan: 43.1
- Bucak: 43
- Nusaybin: 42.9
- Döşemealtı: 42.7
- Milas: 42.5
- Çine: 42.4
- Besni: 42.2
- Elbeyli: 42.2
- Beşiri: 41.9
- Feke: 41.7
- Dulkadiroğlu: 41.4
- Kırıkhan: 41.3
- Mut: 41.1
- Beydağ, Bayındır, Tire: 40.5
- Keban: 40.4
- Yazıhan: 40.4
- Aralık: 40.1
- Sumbas: 40
