Cizre'de adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Cizre Adliyesi önünde bir şüpheli, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve Mehmet Güzel'e silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan R.B. ve Mehmet Güzel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Güzel doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor.