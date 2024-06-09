Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu: 360 dönüm buğday küle döndü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 ayrı yere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 360 dönüm buğday ekili arazi küle döndü.

Cizre’de düşen yıldırımlar yangına neden oldu: 360 dönüm buğday küle döndü

Edinilen bilgilere göre, Koca Pınar, Yalıntepe, Şabani, Koç Tepe ve Katran köyüne yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında Yalın Tepe köyünde 60 dönüm, Kocapınar köyünde 130 dönüm ve Şabani köyünde de 170 dönüm buğday küle döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Cizre ve İdil’den itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken 360 dönüm arazide ekili olan buğday küle döndü. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Öte yandan Düzova, korucu, Katran ve Siyahtepe köylerinde de anız yangını çıktı. itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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