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Cizre'de gece yarısı yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi.

Cizre'de gece yarısı yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler daireyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken biri itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi.

5 kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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