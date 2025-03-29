Cizre’de gıda imalathanesinin deposu yandı
Şırnak’ta Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gıda imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Cizre Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gıda imalathanesinin deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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