Cizre'de köprüden nehre atlayan kadın kurtarıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde köprüden atlayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde bekletilen bot ile kurtarıldı.

Cizre'de köprüden nehre atlayan kadın kurtarıldı

Edinilen bilgilere ismi öğrenilmeyen kadın, İsmail Ebul-iz El Cezeri Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayarak  girişiminde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bir anda nehre atlayan kadın, hazırda bulunan bottaki ekip tarafından kurtarıldı.

, ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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