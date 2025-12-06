Cizre’de mağarada define arayan kişi ölü bulundu

Cizre'ye bağlı Düzova köyünde mağara içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alınarak KBRN ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler hayatını kaybettiği belirlenen kişinin birkaç gün önce öldüğünü değerlendirdi.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı.



Cenaze, ekipler tarafından çıkartılarak adli tıp kurumuna götürüldü.



KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Mağarada jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden kişinin Kesim Kara (58) olduğu belirlendi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.