Cizre'de polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan iki şüpheli yakalandı

Cizre'de Cudi Mahallesi iki şüpheli eski mezbahane önünde bekleyen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp olay yerinden kaçtı.

Şüphelilere yönelik yapılan kamera incelemesi ve çok yönlü araştırmanın ardından, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.