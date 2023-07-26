Cizre'de sıcaklık 50 dereceyi gördü

VALİLİK UYARDI

Öte yandan, Şırnak Valiliği uyarıda bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.