Cizre'de sıcaklık 50 dereceyi gördü

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre'de hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü.
Vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor.12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta durdu.
Sıcaklık nedeniyle klimaların dahi çalışmadığını belirten Emrah Kömür, "Şu an termometrelerimiz gölgede 49,7 dereceyi gösteriyor. Güneşte bu sıcaklık daha da yükseliyor. Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bunu söylediğimiz zamanda da sıcaklıktan dolayı klimalar randıman vermiyor, çalışmıyorlar." diye konuştu.
VALİLİK UYARDI
Öte yandan, Şırnak Valiliği uyarıda bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
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