Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö.'nün, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine S.Ö., Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin dijital materyallerinin (telefon, bilgisayar) incelemelerinin yapılacağı, yarın da savcılığa sevk edilebileceği belirtildi.



İddialar ile ilgili 7 öğrenci ifade verdi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.