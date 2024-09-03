ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden alınmasına başlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden başladığını bildirdi. Peki, ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

ÇKS kayıt yenileme başvuruları ne zaman bitecek?

Ofisin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024." ifadeleri kullanıldı.

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