CMK avukatlık ücretinin asgari ücretle eşitlenmesi talebi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödendiğini söyledi.



CMK avukatlarına verilen ücretin mevcut ekonomik şartların altında olduğunu savunan Saraç, 2025'te söz konusu ücretlerin arttırılması gerektiğini belirtti.



Saraç, İstanbul Barosu'nda 26 bin 41 avukatın görev yaptığını ifade ederek, "2023 yılında soruşturma için 85 bin 334, kovuşturma dosyası için 41 bin 375 olmak üzere toplam 126 bin 709 dosyaya görevlendirme yapılmıştır. 2024 yılı için bugün itibarıyla soruşturma aşaması için 63 bin 131 kovuşturma aşaması için 28 bin 811 olmak üzere 91 bin 942 dosyaya görevlendirme yapılmıştır." dedi.

"EŞİTLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"



CMK avukatlarının aldığı ücretin yol ve yemek masrafları gibi temel ihtiyaçlarına yetersiz kaldığını iddia eden Saraç, "Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sistemine, CMK avukatlığına hak ettiği değerin verilmesi, angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataları tekrarlamamaya ve 2025 için tarifeyi en azından asgari ücret tarifesi ile eşitlemeye çağırıyoruz." diye konuştu.