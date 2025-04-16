Çoban cinayetinde yeni gelişme: 3 yıl sonra 5 gözaltı

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Hacıpiri köyü yaylasında 27 Temmuz 2022'de, iddiaya göre büyükbaş hayvanları çalmaya gelenler tarafından öldürüldüğü belirtilen Iğdırlı çoban Mücahit İşge'nin öldürülmesiyle ilgili faillerin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ekiplerce yaklaşık 6 aydır yapılan teknik ve fiziki çalışma neticesinde Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.A, R.A, Y.A, A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.