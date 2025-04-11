Çoban cinayetine tutuklama

İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe Mezrası'ndaki Kuvak mera alanında çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü.



Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru gidip arama yaptı. Aslan, bıçaklanmış halde bulundu.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aslan’ın çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamil Aslan’ın cenazesi, İdil Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, S.A., A.A. ve T.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve A.A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.