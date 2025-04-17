Çoban köpekleri saldırdığı adamı öldürdü

Sabah saatlerinde Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde Mustafa Özberk, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekiler köpekleri uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

"KÖPEKLER SAHİPLİ, ÇOBAN KÖPEĞİYDİ"



Mustafa Özberk’in hayatını kaybettiği olayda, köpeklerin sahibi M.Y. gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Kemal Polat, “Olay yerine giderken köpekler bize saldırdı. Traktörleri köpeklerin üzerine sürdük. Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde vefat etmişti Köpekler sahipli çoban köpeğiydi." dedi.

Diğer yandan Mustafa Özberk ile M.Y.’nin akraba oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.