Çoban köpeklerinin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın toprağa verildi

Karakışla mahallesinde mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.’ye ait 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.



Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kadın bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra ziyaret etmek isterken hayatından olduğu Karakışla mezarlığında toprağa verildi.



TUTUKLANDI

Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.