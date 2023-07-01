Çobanın arazide bulduğu mühimmat patladı: 1 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.