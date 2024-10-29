Çobanın sır ölümü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden çoban, kırsal alanda ölü bulundu. Çobanın ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Çobanın sır ölümü

Fatih Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya giden İsmail Yaman'dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yaptığı arazi arama taramasında Yaman'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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