Çobanlar arasında hayvan otlatma kavgası: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Küptepe Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvanların otlatılacağı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışma, çobanların yakınlarının da karıştığı bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.



Kavgada yaralanan A.O., A.K., Ö.K., A.K., N.K. ve M.S., 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağır olan A.O., Şanlıurfa'ya sevk edildi.