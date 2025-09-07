Çobanlar artık altın değerinde: Maaşları 130 bin liraya çıktı

Çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor.

Üreticiler zor durumda kalırken çobanlar ise adeta altın değerinde oldu.

70 BİN LİRADAN 130 BİN LİRAYA...



Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor.



Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını dile getiren üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

AYDA 550 BİN LİRA

Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti.

Mürsel Bulut, "4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir." şeklinde konuştu.

