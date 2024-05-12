Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki çobandan biri, diğerini silahla vurdu. Ağır yaralanan çoban hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan çoban gözaltına alındı.

Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Denizli'nin Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazide keçi otlatmaya çıkan Cihat A., bir süre sonra aynı arazide hayvanlarını otlatan Osman Eren'le (55) karşılaştı.

İki çobanın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çoban Cihat A. tartışmanın büyümesiyle silahla Osman Eren'i yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eren, ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eren'in naaşı otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Cihat A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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