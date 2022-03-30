    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Çocuğa cinsel istismar davasında 2 sanığa 7 yıl sonra hapis

Bolu'da E.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.M., S.Y. ve A.A. hakkında 7 yıl sonra karar verildi. S.M. 15 yıl 3 ay, S.Y. de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinsel istismar suçu evinde işlenen A.A. ise beraat etti.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 12:09

Çocuğa cinsel istismar davasında 2 sanığa 7 yıl sonra hapis

İlişkili Haberler

14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası aldı, tutuklanmadı

13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası aldı, tutuklanmadı

'da, cinsel istismar davasında 7 yıl sonra karar verildi. 

E.B. isimli kız çocuğu, 2015'in Ağustos ayında S.Y. ile buluştu. S.Y., A.A. isimli arkadaşının evine götürdüğü E.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

S.M. de bu anları hem cep telefonu kamerasıyla kaydetti hem de eyleme katıldı. Daha sonra S.M. ile S.Y. görüntüleri göstererek E.B.'yi tehdit etti.

2 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Olaydan 2 yıl sonra E.B. yaşadıklarını anlattı, ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kişi hakkında 'basit tehdit', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Bu süreçte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kliniği'nce E.B.'nin hafif zeka geriliği olduğu, sanık çocukların ise suçun anlam ve niteliğinin farkında oldukları yönünde rapor hazırlandı.

Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar S.Y., S.M. ve A.A. ile mağdur E.B. mahkeme salonunda hazır bulundu. E.B., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

3 SANIKTAN 1'İNE BERAAT 

Mahkeme heyeti, S.M.'yi 'nitelikli cinsel istismar', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 15 yıl 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırdı.

S.Y. de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. S.Y. için 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından hükmün açıklanması geri bırakılırken, 'tehdit' suçundan beraat etti. 

A.A. hakkında ise beraat kararı verildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KADINI SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...