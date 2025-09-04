Çocuğa cinsel istismara tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde 69 yaşındaki şüphelinin çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli tutuklandı.

Akdam Mahallesi Kösrelik mevkisinde bir çocuğun cinsel istismara uğradığını mahalle sakinlerine anlatması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli F.D.'yi (69) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

