Çocuğa şiddete baba ve babaanneye gözaltı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuğa şiddet uygulandıkları iddia edilen baba ve babaanne gözaltına alındı. Mağdur çocuk ise devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

Çocuğa şiddete baba ve babaanneye gözaltı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün küçük çocuğa uygulanan görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kaymakamlıkça çalışma başlatıldığı belirtildi.

Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. ve babaannesi S.A'nın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği anlatılan açıklamada, mağdur çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikologları eşliğinde devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

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