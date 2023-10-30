Çocuğu bayılınca hemşireye saldırdı

Giresun’da bir hemşire hasta yakınını saldırısına uğradı.

Olay dün saat saat 15.00 sıralarında yaşandı. 15 yaşındaki kız çocuğu, bulantı ve kusma şikayetiyle Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hasta serum takıldıktan sonra kısa bir baygınlık geçirince acil servis hemşiresi H.D., çocuğun annesi tarafından dövüldü.



KOCASINDAN SÖZLÜ ŞİDDET

Kadın hemşireye fiziki saldırıda bulunan anneyle birlikte çocuğun babası da sağlıkta şiddeti öven sözlerle hakaretlerde bulundu.

Olay yerine gelen diğer görevliler aileyi uzaklaştırırken konuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.



TOPLUMSAL BİR SORUN



Bugün ise Sağlık-Sen Giresun Şube temsilcileri ve hastane çalışanları tarafından sağlıkta şiddete karşı bir protesto eylemi ve basın açıklaması yapıldı.

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, yaşanan olayı kınarken “Sağlıkta şiddet tüm sağlık çalışanlarını, aile fertlerini ve hastaları etkilediği gibi nitelikli sağlık hizmeti sağlanmasını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddetin toplumsal bir sorun olduğu açıkça ortadadır” ifadelerini kullandı.



Elifoğlu, tüm toplumu sağlıkta şiddet vakalarıyla mücadele konusunda ortak tavır almaya davet etti.