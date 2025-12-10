"Çocuğumu azarladı" dedi, İngilizce öğretmenine saldırdı

Zonguldak'ta bir veli, çocuğunu azarladığını iddia ettiği öğretmene saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yayla Ortaokulu'nda meydana geldi.

İngilizce öğretmeni Derya Yönder, iddiaya göre ödevini yapmadığı gerekçesiyle öğrencisi B.S.'yi azarladı.

B.S. durumu evde babası Y.S.'ye anlattı.

GERİLİM ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Y.S. okula gelerek, öğretmen ile görüşmek istedi.

İdare tarafından verilen karar üzerine Yönder ile Y.S., müdür odasına gitti.

Müdür, odaya B.S.'yi de çağırıp olayı anlatmasını istedi. Bu sırada, Y.S. ile Derya Yönder arasındaki gerilim, arbedeye dönüştü.

ÖĞRETMEN RAPOR ALDI

Arbede sırasında Y.S., Yönder'in yüzünü tırnağıyla yaraladı.

Hastaneye giden Derya Yönder, pansuman yaptırıp, darp raporu aldı.

İKİ TARAF UZLAŞTI

Veli ve öğretmen uzlaşıp şikayetten vazgeçse de darp raporu alındığı için iki tarafın da ilerleyen günlerde polis merkezine ifadeye çağrılacağı öğrenildi.