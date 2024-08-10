Çocuğun çenesine demir korkulu saplandı

Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun kafasına korkuluk demiri saplandı.

Çocuğun çenesine demir korkulu saplandı

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek düşmesi sonucu çenesine korkuluk demiri saplandı.

Ok gibi saplanan demir korkuluğun acısıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına koşan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun ameliyata alınması amacıyla çene kısmından giren demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesildi. Çocuğun hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kira zammında üst sınır yüzde 65

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 10. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 10. yıl paylaşımı

Bakan Şimşek’ten Batman Petrolspor kampına ziyaret

Bakan Şimşek’ten Batman Petrolspor kampına ziyaret

Elazığ’da otluk alanda korkutan yangın

Elazığ’da otluk alanda korkutan yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...