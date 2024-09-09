Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı evladına kavuşamadan şehit oldu. Şehit haberini alan eşi fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doğum yaptı.

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı

Eşinin haberini alan Gizem Büyükçaylı fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doğum yaptım. Büyükçaylı, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 

Eşinin 'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldı.

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı - 1

Bunun üzerine fenalaşan Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı - 2

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı - 3

Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

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İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı askeri araç, görev esnasında Ovacık ile Hozat arasındali Karaoğlan mevkiinde ilerliyordu.

Araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş oldu.

Uzman çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için Tunceli il jandarma komutanlığında tören yapıldı.

Ağır yaralı olarak sevk edildiği Elazığ’da şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi. 4 asker, Osmaniye, Zonguldak, Tokat ve Isparta'da son yolculuğa uğurlanacak.

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