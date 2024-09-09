Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı

Eşinin Tunceli 'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı askeri araç, görev esnasında Ovacık ile Hozat arasındali Karaoğlan mevkiinde ilerliyordu.

Araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu.

Uzman çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için Tunceli il jandarma komutanlığında tören yapıldı.

Ağır yaralı olarak sevk edildiği Elazığ’da şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi. 4 asker, Osmaniye, Zonguldak, Tokat ve Isparta'da son yolculuğa uğurlanacak.