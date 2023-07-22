Çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli baba gözaltında

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan Suriye uyruklu S.S. (30), gözaltına alındı.

Çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli baba gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin çocuğuna uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen uyruklu S.S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

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