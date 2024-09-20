Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Eskişehir'de bir kadın, oğluna rapor vermediği gerekçesiyle hemcinsi olan aile hekimini dövdü. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

'de aile hekimine saldıran kişi gözaltına alındı.

Y.C. adlı kadın, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin çocuğunu muayene eden A.D. adlı kadın , çocukta herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Aile hekiminin olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, onu dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan saldırı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında, doktor A.D'nin yere düştüğü, Y.C. tarafından saçının çekildiği görülen saldırının ardından A.D, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.C. ise "beyaz kod" verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, aile hekimi A.D'yi hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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