Çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

İzmir'de yaşadığı öğrenilen Bilal K. isimli şüpheli, küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili videodan sonra harekete geçti. Başsavcılık, kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli baba Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelinin suç kaydından "kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali", "cinsel taciz", "yağma", "dolandırıcılık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "evden hırsızlık", "yalan tanıklık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "güveni kötüye kullanma" ve "kötü muamele" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.