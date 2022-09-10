Çocuğunu almak için gittiği evde eşi tarafından öldürüldü

Mersin'de bir kişi, doğum günü nedeniyle kendinde kalan oğlunu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi Dilek Karaman'ı tabancayla vurarak öldürdü.



Akdeniz ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman ile M.K., bir süre önce boşanma kararı alıp ayrı evlerde yaşamaya başladı.

OĞLUNU ALMAK İÇİN GİTTİ

Dava sürerken Karaman, dün doğum günü olduğu için babasının yanında olan oğlunu almak için K.K.’nin Karacailyas'taki evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ



Tartışma sırasında M.K., yanındaki tabancayı çekip Dilek Karaman'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği saptandı.



Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan zanlı ise yakalanarak adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dilek Karaman'ın cenazesinin Silifke'de toprağa verileceği öğrenildi.

