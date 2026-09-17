Çocuğunu almaya gitti, okul bahçesinde bıçaklandı

Olay, öğle saatlerinde Elvan Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Buse G., çocuğunu almak için okula geldi.

Diğer velilerle birlikte bahçede bekleyen Buse G.’nin yanına boşanma aşamasındaki eşi B.G. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G., eşini bıçakla yaraladıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Buse G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.