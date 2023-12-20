Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yaptı: 4 kişiyi öldürdü

BOŞANAN ÇİFTİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI



Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olay sonrası kaçan M.M.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol’un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada ihbar gelmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

