Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yaptı: 4 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar’da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürdü. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yaptı: 4 kişiyi öldürdü

Olay, kent merkezine bağlı Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi.

Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., sokak ortasında eski karısı Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli adam aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yaptı: 4 kişiyi öldürdü - 1

BOŞANAN ÇİFTİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.
Olay sonrası kaçan M.M.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol’un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada ihbar gelmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yaptı: 4 kişiyi öldürdü - 2

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...