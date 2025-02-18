Çocuğunu hortumla döven baba: Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için dövdüm

Süleymaniye Mahallesi'nde 7 yaşındaki M.A.'nın tuvaletini altına yaptığını fark eden üvey anne E.A., durumu eşi A.A.'ya söyledi.



Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan baba da oğlunu evin çatısına götürerekv üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk havaya aldırış etmeden soğuk suyla yıkadı.



Babası yaşadığı korku ve soğuk nedeniyle ağlamaya başlayan çocuğunu bu kez hortum ile dövdü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, olayın fotoğraflarını çekip polise ihbarda bulundu.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A. ile E.A.'yı gözaltına alırken; M.A. ve diğer kardeşleri devlet korumasına alındı.