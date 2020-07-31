Çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve kızı gölette kayboldu

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde bulunan Tarpak Göleti'ne piknik amaçlı Eskişehir’den gelen 6 kişilik Solmaz ailesinden 14 yaşındaki Cevher Gül Solmaz serinlemek için gölete ayaklarını soktu. Biraz yürüyen küçük kızı bir anda gölet çekerken, kızını kurtarmak için anne Dursun Solmaz (36) da suya girdi. Suda kaybolan eşini ve kızını kurtarmak için suya giren baba Muhammet Solmaz, ikisini de kurtaramadı.



Hemen jandarmaya haber verilirken, çevredeki diğer aileler de korku dolu anlar yaşadılar. Annenin cansız bedeni bir süre sonra su yüzüne çıkarken, anneyi göletten Bilecik AFAD ekipleri çıkardı. Küçük kızı bulmak için Bursa deniz polisinden yardım istenirken, ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.