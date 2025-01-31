Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba yeniden tutuklandı
İzmir'de eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayayan ve ilk duruşmada tahliye edilen zanlı, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
İzmir'de 32 yaşındaki Ş.A., eşi F.A. ile boşanma aşamasındaydı.
3 ve 7 yaşındaki çocukları onunla kalıyordu. Zanlı, Burdur'da bulunan eşini görüntülü aradı. Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp kadını tehdit etti.
TUTUKLANDI
26 yaşındaki F.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
Baba hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 8,5 yıl hapis cezası istendi. Ancak ilk duruşmada tahliye edildi.
Savcılığın itirazı üzerine sanık için yeniden tutuklama kararı verildi.
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