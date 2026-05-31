Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

31.05.2026 05:39

Anadolu Ajansı
Elazığ'da Murat Ç. isimli kişi, tartıştığı eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

Elazığ Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Tartışma büyüdü, Murat Ç. tabancayla eşine ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuklarının yanında vurulan kadının hayatını kaybettiği belirledi. Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.