Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Elazığ Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, Murat Ç. tabancayla eşine ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuklarının yanında vurulan kadının hayatını kaybettiği belirledi. Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.